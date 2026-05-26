Путин рассказал о экспортно-импортных операциях с Казахстаном

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что Россия Казахстан уделяют большое внимание экономике, так как страны - крупные торговые партнеры.

"Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете " Казахстанская правда ".

Он добавил, что общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов.

"При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России", - подчеркнул лидер российского государства.