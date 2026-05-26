Путин рассказал о экспортно-импортных операциях с Казахстаном

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
Он добавил, что общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов.
"При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России", - подчеркнул лидер российского государства.
Путин отметил, что с участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест.