Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о экспортно-импортных операциях с Казахстаном - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 26.05.2026
Путин рассказал о экспортно-импортных операциях с Казахстаном

Путин: РФ и Казахстан сохраняют высокие объемы экспортно-импортных операций

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, которые осуществляются в основном в национальных валютах.
  • Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов.
  • С участием российских инвесторов в Казахстане реализуется порядка 70 крупных проектов, создано более 60 тысяч новых рабочих мест.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан уже несколько лет сохраняют стабильно высокие объемы экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что Россия и Казахстан уделяют большое внимание экономике, так как страны - крупные торговые партнеры.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин рассказал о капиталовложениях России в экономику Казахстана
Вчера, 22:16
"Несколько лет подряд сохраняются стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, подавляющая часть которых осуществляется в национальных валютах", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
Он добавил, что общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов.
"При этом свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России", - подчеркнул лидер российского государства.
Путин отметил, что с участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и многих других технологичных отраслях, благодаря чему уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин назвал Россию и Казахстан крупными торговыми партнерами
Вчера, 22:07
 
ЭкономикаРоссияКазахстанВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала