Путин рассказал, за что выступают Россия и Казахстан

РОССИЯ, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан вместе выступают за демократизацию международных отношений на принципах равноправия и учета интересов всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Казахстан солидарно выступают за демократизацию международных отношений на принципах равноправия, учета законных интересов всех государств, их культурной и цивилизационной самобытности", - написал Путин в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
В своей статье глава российского государства назвал справедливыми заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые тот сделал в статье "Вечная дружба - путеводная звезда для наших народов" перед своим визитом в Россию в ноябре прошлого года. Тогда Токаев отмечал, что стратегическое союзничество Москвы и Астаны - это важнейший фактор поддержания стабильности и безопасности во всей Евразии.
Путин также подчеркнул, что общая заинтересованность России и Казахстана в формировании более справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, была отражена в подписанной сторонами Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.