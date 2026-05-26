Путин рассказал, за что выступают Россия и Казахстан

РОССИЯ, 26 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан вместе выступают за демократизацию международных отношений на принципах равноправия и учета интересов всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин также подчеркнул, что общая заинтересованность России и Казахстана в формировании более справедливого многополярного миропорядка, основанного на соблюдении норм международного права, была отражена в подписанной сторонами Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.