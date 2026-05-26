22:14 26.05.2026 (обновлено: 22:23 26.05.2026)
Путин отметил роль механизмов регионального сотрудничества с Казахстаном

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важную роль механизмов регионального сотрудничества РФ и Казахстана в условиях нынешней геополитической турбулентности.
"В условиях нынешней геополитической турбулентности, по нашему общему убеждению, как никогда важна роль механизмов регионального сотрудничества, в которых деятельно участвуют Россия и Казахстан", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
Глава государства отметил, что имеет в виду прежде всего Евразийский экономический союз, очередной саммит которого пройдет на днях в Астане, а также Содружество Независимых Государств, Организацию Договора о коллективной безопасности, Шанхайскую организацию сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, формат Россия – Центральная Азия.
КазахстанРоссияВладимир ПутинАстанаЕвразийский экономический союз
 
 
