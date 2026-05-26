Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как жители Казахстана выразили одобрение курсу Токаева - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 26.05.2026 (обновлено: 22:29 26.05.2026)
Путин рассказал, как жители Казахстана выразили одобрение курсу Токаева

Путин: жители Казахстана поддержали курс Токаева на модернизацию страны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что граждане Казахстана выразили одобрение курсу, проводимому президентом Касым-Жомартом Токаевым.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жители Казахстана, проголосовав за новую Конституцию, выразили одобрение курсу, проводимому президентом Касым-Жомартом Токаевым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин рассказал о проектах российских инвесторов в Казахстане
Вчера, 22:27
 
КазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала