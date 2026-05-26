Путин рассказал, как жители Казахстана выразили одобрение курсу Токаева

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Жители Казахстана, проголосовав за новую Конституцию, выразили одобрение курсу, проводимому президентом Касым-Жомартом Токаевым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития", - написал Путин в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".