Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил вклад Казахстана в работу организации по русскому языку - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 26.05.2026 (обновлено: 23:52 26.05.2026)
Путин оценил вклад Казахстана в работу организации по русскому языку

Путин: РФ ценит вклад Казахстана в работу организации по русскому языку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о высокой оценке вклада Казахстана в совместную работу в рамках Международной организации по русскому языку.
  • Международная организация по русскому языку была создана по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит вклад Казахстана в совместную работу в рамках Международной организации по русскому языку, заявил президент России Владимир Путин.
России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича (Токаева - ред.)", - написал российский лидер в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".
Президент РФ напомнил, что в марте нынешнего года в Москве состоялась первая министерская конференция этой организации. Она "дала старт практической деятельности этой уникальной структуры, нацеленной на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире", отметил Путин.
Токаев на саммите СНГ в 2022 году предложил создать под эгидой Содружества международную организацию по поддержке и продвижению русского языка, инициативу поддержали другие лидеры СНГ.
Договор об учреждении организации был подписан 13 октября 2023 года в Бишкеке главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана и вступил в силу для всех стран-подписантов.
Международная организация по русскому языку официально начала свою деятельность с 1 апреля 2026 года. Она создана для укрепления сотрудничества по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, расширения его использования для доступа к мировым базам знаний, укрепления его статуса на международной арене, а также поддержки образования на русском языке.
Организация открыта для присоединения любых государств, в том числе за пределами СНГ. Штаб-квартира организации находится в Сочи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Путин отметил роль механизмов регионального сотрудничества с Казахстаном
Вчера, 22:14
 
КазахстанРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала