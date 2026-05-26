Путин оценил вклад Казахстана в работу организации по русскому языку

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит вклад Казахстана в совместную работу в рамках Международной организации по русскому языку, заявил президент России Владимир Путин.

"В России высоко ценят вклад Казахстана в совместную работу и в рамках Международной организации по русскому языку, созданной по инициативе Касым-Жомарта Кемелевича (Токаева - ред.)", - написал российский лидер в статье "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете " Казахстанская правда ".

Президент РФ напомнил, что в марте нынешнего года в Москве состоялась первая министерская конференция этой организации. Она "дала старт практической деятельности этой уникальной структуры, нацеленной на сохранение позиций русского языка и русскоязычного культурно-гуманитарного пространства в мире", отметил Путин.

Токаев на саммите СНГ в 2022 году предложил создать под эгидой Содружества международную организацию по поддержке и продвижению русского языка, инициативу поддержали другие лидеры СНГ.

Договор об учреждении организации был подписан 13 октября 2023 года в Бишкеке главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана и вступил в силу для всех стран-подписантов.

Международная организация по русскому языку официально начала свою деятельность с 1 апреля 2026 года. Она создана для укрепления сотрудничества по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения, расширения его использования для доступа к мировым базам знаний, укрепления его статуса на международной арене, а также поддержки образования на русском языке.