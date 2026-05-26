Путин высказался о новой Конституции Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что новая Конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована в будущее.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая Конституция Казахстана отвечает духу времени и ориентирована в будущее, заявил президент России Владимир Путин.
"Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию", - написал российский лидер в статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной в газете "Казахстанская правда".