Путин говорил, что членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно, напомнил Ушаков - РИА Новости, 26.05.2026
17:02 26.05.2026
Путин говорил, что членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно, напомнил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин считает, что одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно, сообщил Ушаков.
  • Во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин о планах Армении по вступлению в Евросоюз неоднократно говорил, что членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одновременно просто невозможно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении. Подчеркивал, что членство одновременно в двух объединениях просто невозможно, это не получится", - сказал Ушаков журналистам.
Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.
АрменияРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковНикол ПашинянЕвразийский экономический союзЕвросоюзВ мире
 
 
