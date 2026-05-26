Путин говорил, что членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно, напомнил Ушаков

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин о планах Армении по вступлению в Евросоюз неоднократно говорил, что членство в ЕС и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одновременно просто невозможно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Наш лидер Владимир Владимирович Путин уже неоднократно публично обозначал наше отношение к планам Армении. Подчеркивал, что членство одновременно в двух объединениях просто невозможно, это не получится", - сказал Ушаков журналистам.
Путин во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера.