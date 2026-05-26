МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Украина борется не за суверенитет, как это пытаются представить западные страны, Киев борется за то, чтобы стать частью Запада и ее ударным плацдармом против России, считает председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
То есть говорить о каком-то суверенитете Украины сейчас, когда примерно 60% ее бюджета составляет западная помощь, вообще невозможно, полагает законодатель.
"Украина борется не за суверенитет. Украина борется за то, чтобы стать частью Запада и ее, так сказать, ударным плацдармом против России", - подчеркнул он.