Пушков объяснил, за что борется Украина

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Украина борется не за суверенитет, как это пытаются представить западные страны, Киев борется за то, чтобы стать частью Запада и ее ударным плацдармом против России, считает председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.