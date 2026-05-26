23:54 26.05.2026
Пушков объяснил, за что борется Украина

Пушков: Украина борется не за суверенитет, а за то, чтобы стать частью Запада

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Пушков считает, что Украина борется не за суверенитет, а за то, чтобы стать частью Запада.
  • По его словам, Украина переходит "не просто в сферу влияния, а в сферу господства Запада".
  • Сенатор полагает, что говорить о суверенитете Украины невозможно, так как примерно 60% ее бюджета составляет западная помощь.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Украина борется не за суверенитет, как это пытаются представить западные страны, Киев борется за то, чтобы стать частью Запада и ее ударным плацдармом против России, считает председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«
"То, что делает сейчас Украина, изображается как ее борьба за независимость. Какая независимость? Это переход Украины в не просто сферу влияния, а в сферу господства Запада", - сказал Пушков. Сенатор принял участие в Международном форуме по безопасности, организованном Советом безопасности РФ.
То есть говорить о каком-то суверенитете Украины сейчас, когда примерно 60% ее бюджета составляет западная помощь, вообще невозможно, полагает законодатель.
"Украина борется не за суверенитет. Украина борется за то, чтобы стать частью Запада и ее, так сказать, ударным плацдармом против России", - подчеркнул он.
