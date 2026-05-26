Российские студенты считают, что в вузах должен быть штатный психолог

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более половины российских студентов считают, что вузам необходимо иметь в своем штате специалистов для оказания бесплатной психологической помощи, следует из результатов опроса аналитического центра университета "Синергия".

"Более половины (53%) опрошенных российских студентов считают, что вузам необходимо иметь в своем штате специалистов для оказания бесплатной психологической помощи... 38% находят это необязательным, а 9% затруднились с ответом", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на результаты опроса.

По данным издания, главная задача психологов в университетах - помогать студентам справляться со стрессом перед важными событиями, в том числе перед экзаменами, такой точки зрения придерживаются 49% опрошенных. По мнению 27% респондентов, психологи нужны прежде всего, чтобы содействовать студентам в решении личных проблем, связанных, например, с отношениями, тревожностью или низкой самооценкой. Оставшиеся 24% видят первоочередную задачу психологов в профессиональном и карьерном консультировании.

"Семнадцать процентов участников опроса точно хотели бы обратиться за бесплатной психологической поддержкой в своем вузе, если у них возникнет такая потребность. 42% рассматривают для себя такую возможность при определенных обстоятельствах. 26% предпочли бы платного специалиста, а 15% заявили, что психолог им не нужен и не потребуется в будущем", - добавляет издание.

Кроме того, 54% респондентов поддерживают идею об увеличении числа психологов в российских вузах, а 39% не видят в этом необходимости, оставшиеся 7% воздержались от ответа. Кроме того, большинство опрошенных (79%) полагают, что студентов нужно активнее информировать о возможности получить в вузах бесплатную психологическую помощь.

"В целом российские студенты положительно относятся к психологам: 65% считают их работу полезной и важной. Нейтрально воспринимают этих специалистов 27% опрощенных, а отрицательно — 8%", - подчеркивает "Газета.Ru"