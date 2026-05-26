12:24 26.05.2026 (обновлено: 12:52 26.05.2026)
МИД России выразил протест чешскому дипломату из-за задержания митрополита

Временный поверенный в делах Чехии в РФ Ян Ондржейка у здания Министерства иностранных дел РФ. 26 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД России выразил протест Чехии из-за задержания митрополита Илариона (Алфеева).
  • Митрополит Иларион был задержан 24 мая в Чехии.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временному поверенному в делах Чехии был заявлен решительный протест в связи с задержанием митрополита Илариона, заявили в МИД России.
Ранее митрополит Иларион (Алфеев), местом служения которому был ранее определен храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, был задержан местными властями.
"Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с задержанием 24 мая в Чехии митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона (Алфеева)", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
