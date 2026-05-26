Рейтинг@Mail.ru
Приданкина выбыла с "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:13 26.05.2026
Приданкина выбыла с "Ролан Гаррос"

Приданкина проиграла Олейниковой в первом круге "Ролан Гаррос"

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Приданкина уступила Александре Олейниковой из Украины в первом круге Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2.
  • Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина уступила украинке Александре Олейниковой в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Олейниковой, которая является 65-й ракеткой мира. Приданкина располагается на 218-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Олейникова сыграет с победительницей матча между австралийкой Кимберли Биррелл и американкой Джессикой Пегулой (5-й номер посева).
Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Бублик впервые с 2023 года выбыл в первом круге "Ролан Гаррос"
Вчера, 20:58
 
ТеннисСпортФранцияПарижАлександр Олейников (режиссер)Ролан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала