Приданкина выбыла с "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина уступила украинке Александре Олейниковой в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Олейниковой, которая является 65-й ракеткой мира. Приданкина располагается на 218-й строчке мирового рейтинга. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема Олейникова сыграет с победительницей матча между австралийкой Кимберли Биррелл и американкой Джессикой Пегулой (5-й номер посева).