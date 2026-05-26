Опубликован состав спикеров на форуме МСП в рамках ПМЭФ-2026

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Представители федеральных органов власти, институтов развития, крупнейших российских компаний и международного бизнес-сообщества примут участие в российском форуме малого и среднего предпринимательства (МСП), который откроет деловую программу ПМЭФ-2026, сообщил фонд "Росконгресс".

Российский форум малого и среднего предпринимательства пройдет 3 июня и объединит представителей органов власти, бизнеса, институтов развития, банковского сектора, технологических компаний и международного экспертного сообщества. Организаторами выступают фонд "Росконгресс" совместно с "Опорой России".

"Опубликован состав спикеров Дня международной кооперации МСП в рамках Петербургского международного экономического форума - 2026", - говорится в сообщении.

В центре деловой программы форума будут вопросы цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта, международной кооперации, кадрового обеспечения, развития производственных МСП, инструментов финансирования и государственной поддержки предпринимательства, отметили в фонде.

По информации "Росконгресса", в дискуссиях примут участие заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития РФ Денис Тюпышев, заместитель министра транспорта РФ Борис Ташимов, статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов, министр правительства Москвы Екатерина Соловьева, а также представители Банка России, ФНС России, Корпорации МСП, Агентства стратегических инициатив и международных деловых объединений, включая Американскую торговую палату в России, Ассоциацию европейского бизнеса и Союз китайских предпринимателей в России.

Отдельное внимание будет уделено международному сотрудничеству, информирует фонд. В программу вошли сессии, посвященные взаимодействию с Китаем, странами Азии и Ближнего Востока, а также развитию технологического партнерства с ОАЭ.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, российский форум МСП, который традиционно открывает деловую программу ПМЭФ, выступит одной из ключевых площадок для выработки практических решений по развитию предпринимательства, международной кооперации и технологического обновления экономики.

"Сегодня МСП - это не только важнейший сектор экономики, но и источник гибкости, инноваций и новых точек роста. В этом году в центре внимания форума – цифровая трансформация, искусственный интеллект, международное сотрудничество, развитие производственных компаний и поддержка предпринимательских инициатив в регионах", - сказал Кобяков, которого цитирует "Росконгресс".

Советник главы государства выразил уверенность, что диалог бизнеса, власти и институтов развития позволит сформировать новые эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса.