Названа стоимость аренды самого дорогого авто на ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Стоимость аренды самого дорогого автомобиля (Mercedes-Benz Maybach W223) для поездок на ПМЭФ-2026 составит 42,9 тысячи рублей в час.

Арендовать автомобиль можно только пакетом минимум на три дня по 14 часов в день, что обойдется в 1,8 миллиона рублей.

Машины класса «Комфорт» можно арендовать по меньшей цене — 6,7 тысячи рублей в час.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Стоимость аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обойдется почти в 43 тысячи рублей в час, выяснило РИА Новости.

Аренда автомобиля Mercedes-Benz Maybach W223 в час будет стоить 42,9 тысячи рублей. В эту стоимость входят услуги водителя, аккредитация автомобиля с правом парковки на площадке форума, расходы на заправку и мойку, а также дезинфекция автомобиля и круглосуточная связь с диспетчером.

Арендовать машину можно только пакетом минимум на три дня по 14 часов в день. При таких условиях стоимость аренды самого дорогого авто на этот период составит 1,8 миллиона рублей.

Участники могут нанять не только легковое авто, но и минивэны и микроавтобусы. Самая низкая стоимость установлена на аренду машин класса "Комфорт" — с теми же условиями они обойдутся в 6,7 тысячи рублей в час.