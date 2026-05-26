Названа стоимость аренды самого дорогого авто на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 26.05.2026
01:52 26.05.2026 (обновлено: 09:30 26.05.2026)
Названа стоимость аренды самого дорогого авто на ПМЭФ-2026

РИА Новости: аренда самого дорогого авто на ПМЭФ составит 43 тысячи рублей в час

Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость аренды самого дорогого автомобиля (Mercedes-Benz Maybach W223) для поездок на ПМЭФ-2026 составит 42,9 тысячи рублей в час.
  • Арендовать автомобиль можно только пакетом минимум на три дня по 14 часов в день, что обойдется в 1,8 миллиона рублей.
  • Машины класса «Комфорт» можно арендовать по меньшей цене — 6,7 тысячи рублей в час.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Стоимость аренды самого дорогого автомобиля для поездок на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обойдется почти в 43 тысячи рублей в час, выяснило РИА Новости.
Аренда автомобиля Mercedes-Benz Maybach W223 в час будет стоить 42,9 тысячи рублей. В эту стоимость входят услуги водителя, аккредитация автомобиля с правом парковки на площадке форума, расходы на заправку и мойку, а также дезинфекция автомобиля и круглосуточная связь с диспетчером.
Арендовать машину можно только пакетом минимум на три дня по 14 часов в день. При таких условиях стоимость аренды самого дорогого авто на этот период составит 1,8 миллиона рублей.
Участники могут нанять не только легковое авто, но и минивэны и микроавтобусы. Самая низкая стоимость установлена на аренду машин класса "Комфорт" — с теми же условиями они обойдутся в 6,7 тысячи рублей в час.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
