В Минпросвещения рассказали, кому положено бесплатное питание в школах

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бесплатное горячее питание в российских школах положено ученикам первых-четвертых классов, детям из многодетных семей и семей участников СВО, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ "ФИЦТО" Валентина Иванова.

"Бесплатное горячее питание для учащихся первых-четвертых классов предоставляется в соответствии с поручением президента России", - сказала Иванова

Она добавила, что бесплатное питание в начальной школе финансируется за счет федеральных субсидий при участии региональных и муниципальных бюджетов.

"Также бесплатное питание предоставляется льготным категориям обучающихся. К ним относятся дети из многодетных семей, дети, требующие индивидуального подхода к организации питания, а также дети с ОВЗ по различным нозологическим группам", - отметила эксперт.

Кроме того, особое внимание, по словам Ивановой, уделяется питанию детей из семей участников специальной военной операции.