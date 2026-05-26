В Минпросвещения рассказали, кому положено бесплатное питание в школах
03:27 26.05.2026 (обновлено: 10:21 26.05.2026)
В Минпросвещения рассказали, кому положено бесплатное питание в школах

Работница школьной столовой разносит тарелки с едой к завтраку. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бесплатное горячее питание в российских школах положено ученикам первых-четвертых классов, оно предоставляется в соответствии с поручением президента России.
  • Бесплатное питание также предоставляется льготным категориям обучающихся: детям из многодетных семей, детям с ОВЗ и детям из семей участников СВО.
  • Питание в начальной школе финансируется за счет федеральных субсидий при участии региональных и муниципальных бюджетов.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бесплатное горячее питание в российских школах положено ученикам первых-четвертых классов, детям из многодетных семей и семей участников СВО, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья, сообщила РИА Новости эксперт Минпросвещения России, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ "ФИЦТО" Валентина Иванова.
"Бесплатное горячее питание для учащихся первых-четвертых классов предоставляется в соответствии с поручением президента России", - сказала Иванова.
Она добавила, что бесплатное питание в начальной школе финансируется за счет федеральных субсидий при участии региональных и муниципальных бюджетов.
"Также бесплатное питание предоставляется льготным категориям обучающихся. К ним относятся дети из многодетных семей, дети, требующие индивидуального подхода к организации питания, а также дети с ОВЗ по различным нозологическим группам", - отметила эксперт.
Кроме того, особое внимание, по словам Ивановой, уделяется питанию детей из семей участников специальной военной операции.
Эксперт подчеркнула, что рационы школьников должны соответствовать требованиям СанПиН по калорийности, массе горячего завтрака и обеда, обеспечивая детский организм всеми необходимыми питательными веществами.
