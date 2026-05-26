19:26 26.05.2026
Нутрициолог рассказала, чем вредны частые перекусы

Жигульская: из-за перекусов незаметно растет общая калорийность рациона

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыпечка с кофе
Выпечка с кофе. Архивное фото
  • Нутрициолог Марина Жигульская рассказала, что частые перекусы, особенно сладкими и ультрапереработанными продуктами, слабо насыщают человека, из-за чего голод возвращается быстрее.
  • Из-за частых перекусов незаметно растет общая калорийность рациона.
  • При высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний ЖКТ перекусы могут быть необходимы, отметила нутрициолог.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Частые перекусы, особенно сладости, выпечка и кофе, вредны, поскольку слабо насыщают человека, из-за чего голод возвращается быстрее, а калорийность питания повышается, рассказала нутрициолог и основатель школы здоровья "Ресурс" Марина Жигульская.
Ранее эксперт рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад рассказал РИА Новости, что желательно избегать перекусов, ограничиваясь тремя приемами пищи в интервале с 7-10 утра до 17-19 вечера.
"Перекусы нарушают нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов (сладостей, выпечки, снеков) и жидких калорий вроде кофе с молоком или сладких напитков. Они обладают высокой вкусовой привлекательностью и добавляют энергию, но при этом относительно слабо насыщают. В результате голод возвращается быстрее, и человек снова ест", - сказала изданию "Лента.ру" Жигульская.
Нутрициолог предупредила, что из-за частых перекусов незаметно растет общая калорийность рациона.
Кроме того, по словам Жигульской, частые перекусы притупляют чувство сытости из-за привычки есть от усталости или скуки, ухудшающей контроль аппетита.
Тем не менее, по мнению нутрициолога, при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний ЖКТ перекусы бывают необходимы.
