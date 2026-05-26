Макгрегору подарили перчатку, которую носили в ходе ликвидации бен Ладена
22:04 26.05.2026 (обновлено: 22:07 26.05.2026)
Макгрегору подарили перчатку, которую носили в ходе ликвидации бен Ладена

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Морской пехотинец Роб О'Нил подарил Конору Макгрегору перчатку, в которой участвовал в операции по ликвидации Усамы бен Ладена.
  • О'Нил заявил, что не стирал перчатки с момента операции и на них может оставаться ДНК бывшего главы «Аль-Каиды».
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Морской пехотинец Роб О'Нил подарил перчатку бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конору Макгрегору, в которой участвовал в операции по ликвидации главаря террористической организации "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена.
Он сделал подарок бойцу во время их разговора, опубликованного на YouTube-канале MAC Energy, рассказав в том числе детали операции. О'Нил заявил, что не стирал перчатки с того момента, отметив, что на них до сих пор может быть ДНК бывшего главы "Аль-Каиды".
Макгрегору 37 лет, на счету бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях 22 победы и шесть поражений в ММА. 11 июля он вернется в октагон спустя пять лет и встретится с бывшим чемпионом UFC в полулегком весе американцем Максом Холлоуэем.
Усама бен Ладен – основатель международной террористической организации "Аль-Каида", запрещенной во многих странах, в том числе в России, считается организатором терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Бен Ладен был уничтожен в ночь на 2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабад в результате штурма, проведенного американскими военными.
*Организация, признанная террористической на территории РФ.
