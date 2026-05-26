Путин призвал ОДКБ совершенствовать систему кризисного реагирования - РИА Новости, 26.05.2026
11:56 26.05.2026 (обновлено: 12:00 26.05.2026)
Путин призвал ОДКБ совершенствовать систему кризисного реагирования

Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал ОДКБ совершенствовать систему кризисного реагирования.
  • Он подчеркнул необходимость актуализации решений Совета коллективной безопасности ОДКБ в военной области, сфере информационной и биологической безопасности, антитеррора и других направлениях.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности должна продолжать совершенствовать систему кризисного реагирования и управления компонентами коллективных сил ОДКБ, заявил президент России Владимир Путин.
Его обращение к участникам заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ зачитал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Конечно, (важно) продолжать работу по совершенствованию системы кризисного реагирования и управления компонентами Коллективных сил ОДКБ, углублять промышленную кооперацию, развивать научно-техническое сотрудничество", - подчеркнул Путин.
Он указал, что с учетом прогнозируемых вызовов и рисков нужно своевременно вырабатывать и актуализировать решения Совета коллективной безопасности ОДКБ и других ее уставных органов. Это касается, прежде всего, решений в военной области, в сфере информационной и биологической безопасности, антитеррора, противодействия экстремизму, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции, уточнил президент РФ.
Путин высказал уверенность в том, что встреча секретарей советов безопасности ОДКБ послужит укреплению партнерства в организации и будет содействовать достижению намеченных целей.
