В ОБСЕ попытались заставить Россию обсуждать "российскую агрессию" - РИА Новости, 26.05.2026
23:38 26.05.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader. Оператор снимает логотип ОБСЕ
Оператор снимает логотип ОБСЕ. Архивное фото
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Председательствующая в ОБСЕ Швейцария на спецзаседании во вторник пыталась заставить Россию обсуждать "российскую агрессию", заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Швейцарское председательство в ОБСЕ во вторник созвало спецзаседание Постоянного совета организации для обсуждения ответных ударов России на теракт в Старобельске. Российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ, однако такой запрос был отклонен.
"Швейцарцы пытались заставить нас выступать по провокационному пункту повестки дня о "российской агрессии". Мы настояли на том, что будем выступать по теме целенаправленных атак ВСУ на гражданских лиц", - сказал Полянский.
По словам дипломата, российская сторона подробно изложила свою позицию по Старобельску, привела статистику и объяснила причины ответных российских ударов. Делегация РФ, по его словам, сказала все, что хотела сказать, при этом зал был полный.
"Украинский представитель периодически возражал, утверждая, что мы выступаем не по тому пункту повестки дня, который сформулировало председательство. Но мы все равно продолжили выступление", - добавил Полянский.
Постпред РФ ранее сообщил, что российская сторона только в понедельник получила ответ на требование Москвы незамедлительно осудить удар по общежитию в ЛНР, при этом в ответе председательства ОБСЕ "нет и намека" на осуждение произошедшего.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
