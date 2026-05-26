ОБСЕ отклонила запрос России на спецзаседание по теракту в Старобельске

ВЕНА, 26 мая – РИА Новости. Швейцарское председательство ОБСЕ отклонило запрос российской стороны на проведение специального заседания для обсуждения теракта ВСУ в Старобельске, заявил во вторник постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский.
Ранее Полянский сообщил РИА Новости, что российская миссия добивалась отдельного обсуждения теракта ВСУ в Старобельске на площадке ОБСЕ во вторник.
"Весьма сожалеем, что в нарушение процедур ОБСЕ наш запрос был отклонен действующим председательством", - заявил постпред, выступая на совместном спецзаседании Постоянного совета и Форума ОБСЕ в Вене.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.