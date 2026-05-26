Гол Свечникова помог "Каролине" победить "Монреаль" в матче плей-офф НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Каролина Харрикейнс" в овертайме обыграла "Монреаль Канадиенс" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Монреале и завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе "Каролины" шайбы забросили Шейн Гостисбеер (9-я минута), Тэйлор Холл (17) и Андрей Свечников (75), чей гол в овертайме стал победным. У "Монреаля" отличились Майкл Мэтсон (16) и Лэйн Хатсон (25).
26 мая 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
15:28 • Майк Мэтесон
(Иван Демидов, Джейк Эванс)
24:43 • Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Якуб Добеш)
08:24 • Шейн Гостисбеер
16:22 • Тейлор Холл
(К'Андре Миллер, Jackson Blake)
74:06 • Андрей Свечников
Свечников забросил свою вторую шайбу в текущем плей-офф, на его счету стало 5 очков (2 гола + 3 передачи) в 11 матчах. Защитник "Каролины" Александр Никишин результативными действиями не отметился. В составе "Монреаля" голевую передачу в эпизоде с голом Мэтсона сделал форвард Иван Демидов, набравший свое 9-е очко (3+6) в 17 встречах.
"Каролина" вышла вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет в Монреале в ночь на 28 мая по московскому времени.