Рейтинг@Mail.ru
Небензя рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с новым генсеком - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 26.05.2026 (обновлено: 19:17 26.05.2026)
Небензя рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с новым генсеком

Небензя: РФ рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с новым генсеком

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генсека организации.
  • О своих ожиданиях заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
ООН, 26 мая - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генсека организации, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Рассчитываем, что с избранием нового генерального секретаря в этом году Всемирная Организация обретет второе дыхание", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Ван И призвал ООН противостоять протекционизму и односторонним действиям
Вчера, 18:44
По его словам, ООН "непозволительно долго" находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов, восстановлению доверия между государствами-членами и беспристрастной работы по урегулированию наиболее кризисных ситуаций.
"Для того, чтобы ООН могла эффективно исполнять свой потенциал, ее секретариат должен неукоснительно соблюдать статью 100 Устава о соблюдении принципов нейтральности и равноудаленности без каких-либо оговорок", - констатировал дипломат РФ.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Гутерреш назвал Устав ООН лучшей надеждой человечества на мир
Вчера, 17:45
 
РоссияВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала