Небензя рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с новым генсеком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генсека организации.
- О своих ожиданиях заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
ООН, 26 мая - РИА Новости. РФ рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генсека организации, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Рассчитываем, что с избранием нового генерального секретаря в этом году Всемирная Организация обретет второе дыхание", - сказал он в ходе заседания СБ ООН.
По его словам, ООН "непозволительно долго" находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов, восстановлению доверия между государствами-членами и беспристрастной работы по урегулированию наиболее кризисных ситуаций.
"Для того, чтобы ООН могла эффективно исполнять свой потенциал, ее секретариат должен неукоснительно соблюдать статью 100 Устава о соблюдении принципов нейтральности и равноудаленности без каких-либо оговорок", - констатировал дипломат РФ.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.