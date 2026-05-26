Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.
- «Нью-Йорк» впервые с 1999 года вышел в финал НБА, всухую выиграв серию у «Кливленда» со счетом 4-0.
- Второго финалиста определят «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс», счет в их серии равный — 2-2.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и впервые за 27 лет вышел в финал.
Встреча прошла в Кливленде и завершилась победой гостей со счетом 130:93 (38:26, 30:23, 30:22, 32:22). В составе "Нью-Йорка" самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (19 очков + 14 подборов). У "Кливленда" больше всех очков набрал Донован Митчелл - 31.
"Никс" всухую выиграли серию до четырех побед (4-0) и продлили свою победную серию до 11 матчей. "Нью-Йорк" сыграет в финале плей-офф НБА впервые с 1999 года. "Никс" являются двукратными чемпионами лиги (1970, 1973).
Второго финалиста определят действующий чемпион НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Спёрс". Счет в серии равный - 2-2.