"Нью-Йорк" впервые с 1999 года вышел в финал НБА

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и впервые за 27 лет вышел в финал.