Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Йорк" впервые с 1999 года вышел в финал НБА - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:39 26.05.2026 (обновлено: 07:40 26.05.2026)
"Нью-Йорк" впервые с 1999 года вышел в финал НБА

"Нью-Йорк" обыграл "Кливленд" во всех матчах серии и вышел в финал НБА

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.
  • «Нью-Йорк» впервые с 1999 года вышел в финал НБА, всухую выиграв серию у «Кливленда» со счетом 4-0.
  • Второго финалиста определят «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс», счет в их серии равный — 2-2.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" обыграл "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и впервые за 27 лет вышел в финал.
Встреча прошла в Кливленде и завершилась победой гостей со счетом 130:93 (38:26, 30:23, 30:22, 32:22). В составе "Нью-Йорка" самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл Карл-Энтони Таунс (19 очков + 14 подборов). У "Кливленда" больше всех очков набрал Донован Митчелл - 31.
НБА
26 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Кливленд
93 : 130
Нью-Йорк
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Никс" всухую выиграли серию до четырех побед (4-0) и продлили свою победную серию до 11 матчей. "Нью-Йорк" сыграет в финале плей-офф НБА впервые с 1999 года. "Никс" являются двукратными чемпионами лиги (1970, 1973).
Второго финалиста определят действующий чемпион НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Спёрс". Счет в серии равный - 2-2.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
НБА назвала символические пятерки лучших игроков сезона
Вчера, 10:40
 
БаскетболСпортКливлендДонован МитчеллКарл-Энтони ТаунсНью-Йорк НиксКливленд КавальерсОклахома-Сити ТандерНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Д. Тайхман
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Р. Сафиуллин
    67506
    26762
  • Теннис
    Завершен
    I. Buse
    А. Рублев
    3735
    6667
  • Теннис
    Завершен
    А. Захарова
    К. Мухова
    52
    76
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Р. Сарасуа
    66
    41
  • Теннис
    Завершен
    М. Осорио
    Е. Александрова
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Венгрия
    7
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Германия
    Великобритания
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Норвегия
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Словения
    Италия
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    73
    78
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала