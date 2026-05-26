НАТО отрабатывает сценарии ударов по Союзному государству, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Страны НАТО на проводимых учениях отрабатывают сценарии нанесения ударов по Союзному государству России и Белоруссии, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"В ходе многочисленных военных учений, а их, как сегодня было по вашей информации, одновременно проходит практически семь, вооруженные силы НАТО отрабатывают сценарии нанесения ударов по Союзному государству", - сказал Шойгу на встрече с госсекретарем совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
Белоруссия остается ближайшим союзником, с которым Россию связывают не просто добрососедские, а поистине братские отношения, общая история, культурное и духовное родство, отметил секретарь Совбеза РФ.
"Мы придерживаемся идентичных взглядов на традиционные общечеловеческие ценности, принципы справедливости и безопасности", - отметил он.