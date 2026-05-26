НАТО одновременно проводит семь учений против стран ОДКБ, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. НАТО одновременно проводит семь учений, в открытую направленных против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Мы (секретари Совбезов ОДКБ - ред.) рассмотрели все, что происходит на наших западных границах, обменялись мнениями. Последняя информация об учениях, проводимых в Европе с явной антироссийской или, можно назвать, антисоюзной, я имею в виду союзное государство России и Белоруссии, направленностью. Сегодня одновременно проходит семь учений (НАТО - ред.)", - заявил Шойгу после заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
Он отметил, что все эти учения "без всякого камуфляжа, что называется, направлены против нас (ОДКБ – ред.)".