12:52 26.05.2026
НАТО одновременно проводит семь учений против стран ОДКБ, заявил Шойгу

Испанские военные во время учений НАТО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО одновременно проводит семь учений, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
  • Учения НАТО имеют антироссийскую и антисоюзную направленность, отметил Шойгу.
  • Учения направлены против стран ОДКБ, подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. НАТО одновременно проводит семь учений, в открытую направленных против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Мы (секретари Совбезов ОДКБ - ред.) рассмотрели все, что происходит на наших западных границах, обменялись мнениями. Последняя информация об учениях, проводимых в Европе с явной антироссийской или, можно назвать, антисоюзной, я имею в виду союзное государство России и Белоруссии, направленностью. Сегодня одновременно проходит семь учений (НАТО - ред.)", - заявил Шойгу после заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
Он отметил, что все эти учения "без всякого камуфляжа, что называется, направлены против нас (ОДКБ – ред.)".
