НАТО одновременно проводит семь учений против стран ОДКБ, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. НАТО одновременно проводит семь учений, в открытую направленных против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что все эти учения "без всякого камуфляжа, что называется, направлены против нас (ОДКБ – ред.)".