Монфис провел свой последний матч на "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Француз Юго Гастон обыграл соотечественника Гаэля Монфиса в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 в пользу Гастона, который является 118-й ракеткой мира. Монфис идет 218-м в мировом рейтинге. Оба теннисиста попали на турнир, получив wild card. Матч продолжался 3 часа 20 минут.

Бывшая шестая ракетка мира Монфис в октябре заявил о намерении завершить карьеру в 2026 году. Французскому теннисисту 39 лет, он выступал на "Ролан Гаррос" с 2005 года, его наивысший результат - выход в полуфинал в 2008 году.