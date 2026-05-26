Монфис провел свой последний матч на "Ролан Гаррос"
Теннис
 
01:26 26.05.2026
Монфис провел свой последний матч на "Ролан Гаррос"

Монфис проиграл Гастону в своем последнем матче на "Ролан Гаррос"

  • Француз Юго Гастон обыграл Гаэля Монфиса в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 в пользу Гастона, матч продолжался 3 часа 20 минут.
  • Бывшая шестая ракетка мира Монфис заявил о намерении завершить карьеру в 2026 году.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Француз Юго Гастон обыграл соотечественника Гаэля Монфиса в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0 в пользу Гастона, который является 118-й ракеткой мира. Монфис идет 218-м в мировом рейтинге. Оба теннисиста попали на турнир, получив wild card. Матч продолжался 3 часа 20 минут.
Уго Гастон
3 : 26:26:33:62:66:0
Гаэль Монфис
Бывшая шестая ракетка мира Монфис в октябре заявил о намерении завершить карьеру в 2026 году. Французскому теннисисту 39 лет, он выступал на "Ролан Гаррос" с 2005 года, его наивысший результат - выход в полуфинал в 2008 году.
Во втором круге второго в сезоне турнира Большого шлема 25-летний Гастон сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло (25-й номер посева), который ранее обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа со счетом 6:3, 6:4, 6:7 (7:9), 6:4.
ТеннисСпортПарижЮго ГастонГаэль МонфисБотик ван де ЗандсхюлпРолан Гаррос
 
