11:16 26.05.2026 (обновлено: 11:20 26.05.2026)
Временный поверенный в делах Чехии пробыл в МИД девять минут

  • Временного поверенного в делах Чехии вызвали в МИД из-за задержания митрополита Илариона.
  • Он пробыл в министерстве девять минут.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Чехии покинул здание МИД РФ, куда был вызван в связи с задержанием в Чехии митрополита Илариона, передает корреспондент РИА Новости.
В министерстве он пробыл 9 минут.
Ранее митрополит Иларион (Алфеев), местом служения которому был ранее определен храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, был задержан местными властями.
МИД РФ расценил это как "целенаправленную срежиссированную провокацию, чья цель - очернить самого митрополита и в его лице православие".
МИД России потребовал безусловного и немедленного освобождения митрополита Илариона. Министерство накануне пообещало вызов руководителя чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
РелигияРоссияЧехияКарловы Вары
 
 
