Временный поверенный в делах Чехии пробыл в МИД девять минут

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временный поверенный в делах Чехии покинул здание МИД РФ, куда был вызван в связи с задержанием в Чехии митрополита Илариона, передает корреспондент РИА Новости.
В министерстве он пробыл 9 минут.
Ранее митрополит Иларион (Алфеев), местом служения которому был ранее определен храм апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, был задержан местными властями.
МИД РФ расценил это как "целенаправленную срежиссированную провокацию, чья цель - очернить самого митрополита и в его лице православие".
МИД России потребовал безусловного и немедленного освобождения митрополита Илариона. Министерство накануне пообещало вызов руководителя чешской дипмиссии в Москве, которому будет заявлен решительный протест в связи с неприемлемым самоуправством чешских властей.