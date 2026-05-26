Янчук высказался о нехорошей готовности Медведева к "Ролан Гаррос"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Даниил Медведев оказался не готов к "Ролан Гаррос", играл на 70% своих возможностей и потерпел поражение в первом круге от 97-й ракетки мира - не очень достойного для него соперника, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Я думаю, выводы он сделает, конечно. Но у него характер есть, потенциал еще не исчерпан. Поэтому, я думаю, это пройдет. Это временный спад. Хотя и обидный. Но что делать - это спорт", - добавил специалист.