Янчук высказался о нехорошей готовности Медведева к "Ролан Гаррос"
16:34 26.05.2026 (обновлено: 16:51 26.05.2026)
Янчук высказался о нехорошей готовности Медведева к "Ролан Гаррос"

  • Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Медведев не восстановился после предыдущего турнира и не подготовился должным образом к "Ролан Гаррос".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский теннисист Даниил Медведев оказался не готов к "Ролан Гаррос", играл на 70% своих возможностей и потерпел поражение в первом круге от 97-й ракетки мира - не очень достойного для него соперника, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Во вторник в первом круге Открытого чемпионата Франции россиянин проиграл австралийцу Адаму Уолтону (97-е место в мировом рейтинге) со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Медведев не смог преодолеть барьер первого круга на "Ролан Гаррос" второй сезон подряд и седьмой раз в карьере.
"Да, он вылетел в первом же круге и проиграл. Он все-таки не восстановился окончательно после предыдущего турнира, который он сыграл прекрасно. И, конечно, он был не похож на полуфиналиста прошлого турнира. Он не восстановился, я так понимаю, и как следует не подготовился. То есть он сейчас играет процентов на 70 от того, что показал на прошлом турнире в полуфинале", - сказал Янчук.
"Поэтому, не знаю, либо надо уже как-то по-другому готовиться, либо больше времени, либо что. Но я думаю, это еще не конец. Это все-таки первая половина года. Это второй турнир "Большого шлема". Уимблдон мало что обещает для него. А к US Open должен подойти в другой форме и взять, условно, реванш за это обидное поражение. Потому что это не очень достойный для него соперник, которому он проиграл. Австралиец, который 97-й в рейтинге. Да, 97-й. Поэтому, конечно же, это не характерно для него и неожиданно. Он не готов. Просто не готов оказался к этому турниру", - отметил Янчук.
Ранее Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме со счетом 2:6, 7:5, 4:6.
"Я думаю, выводы он сделает, конечно. Но у него характер есть, потенциал еще не исчерпан. Поэтому, я думаю, это пройдет. Это временный спад. Хотя и обидный. Но что делать - это спорт", - добавил специалист.
