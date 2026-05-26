Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Уолтон, который вышел во второй круг "Ролан Гаррос" во второй раз в карьере, дальше сыграет с американцем Закари Свайдой.