Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев уступил 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону в первом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась поражением посеянного под шестым номером Медведева со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Уолтону организаторы предоставили wild card (специальное приглашение. В пятом сете россиянин вел со счетом 4:2. Теннисисты провели на корте 3 часа 14 минут.
26 мая 2026 • начало в 12:10
Медведев не смог преодолеть барьер первого круга на "Ролан Гаррос" второй сезон подряд и седьмой раз в карьере. Его лучшим достижением в Париже является выход в четвертьфинал в 2021 году.
Уолтон, который вышел во второй круг "Ролан Гаррос" во второй раз в карьере, дальше сыграет с американцем Закари Свайдой.