Малкин продлил контракт с "Питтсбургом" на один год

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский нападающий Евгений Малкин продлил контракт с "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. 31 июля ему исполнится 40 лет. Зарплата россиянина за сезон-2026/27 составит 5,5 миллиона долларов.
Малкин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым номером и всю карьеру в Северной Америке (20 сезонов) провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). На его счету 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в 1269 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, что является вторым результатом среди россиян после Александра Овечкина (1687 очков).
В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург", с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной России форвард стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014), дважды завоевывал серебряные медали (2010, 2015) и трижды - бронзовые (2005, 2007, 2019).