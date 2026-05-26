Малкин продлил контракт с "Питтсбургом" на один год

Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год. 31 июля ему исполнится 40 лет. Зарплата россиянина за сезон-2026/27 составит 5,5 миллиона долларов.

Малкин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым номером и всю карьеру в Северной Америке (20 сезонов) провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). На его счету 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в 1269 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, что является вторым результатом среди россиян после Александра Овечкина (1687 очков).