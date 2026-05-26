12:30 26.05.2026 (обновлено: 12:46 26.05.2026)
Лукашенко попросил Додона не допустить уничтожения Молдавии

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с Игорем Додоном.
  • Лукашенко попросил Додона и его сторонников не допустить уничтожения Молдавии.
  • Президент Белоруссии назвал Молдавию «цветущей и прекрасной» страной.
МИНСК, 26 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил председателя оппозиционной партии социалистов и молдавского экс-президента Игоря Додона и его сторонников не допустить уничтожения такой "цветущей и прекрасной" страны, как Молдавия.
Президент Белоруссии во вторник проводит встречу с Додоном.
"Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет и независимость всегда дорого стоят и это главное для любой страны. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова", - сказал Лукашенко, слова которого приводит белорусское госагентство Белта.
По его словам, Молдавия была тихим и спокойным уголком для жизни. "Мы всегда вам завидовали", - добавил белорусский президент.
