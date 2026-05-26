Ловчев рассказал, почему отказался от участия в "Играх на стероидах"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексею Ловчеву, чемпиону Европы по тяжелой атлетике, предложили стать участником "Игр на стероидах", но он отказался.
- Спортсмен считает идею участия в "Играх на стероидах" бессмысленной.
- Алексей Ловчев завершил карьеру в январе 2026 года.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Чемпион Европы по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг россиянин Алексей Ловчев сообщил РИА Новости, что ему предлагали стать участником прошедших в Лас-Вегасе Enhanced Games ("Игр на стероидах"), но он отказался от этой идеи из-за ее бессмысленности.
Первые в истории "Игры на стероидах" прошли в американском Лас-Вегасе 23-25 мая 2026 года. Ловчев в 2014 году стал чемпионом Европы, а в 2015-м выиграл чемпионат мира, установив два мировых рекорда. Позднее спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за применение допинга и лишен золотых медалей мирового первенства. По истечении срока дисквалификации прибавил три золотые медали чемпионата России к двум имевшимся ранее. В январе 2026 года стало известно о том, что он завершил карьеру.
"Мне в прошлом году поступило приглашение участвовать в этих Играх. Я сразу отказался от него, это бессмысленная идея. О чем говорить, эти ребята (с надуманными обвинениями) загубили мою карьеру", - сказал Ловчев.
