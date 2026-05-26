Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на ЛНР, продлятся до среды

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике, проходят в разных районах региона, они продлятся до среды, сообщила РИА Новости руководитель регионального исполкома общественного движения "Народный фронт", который оказывает помощь семьям жертв украинского удара, Анна Еременко.

"В воскресенье 24 мая были первые похороны, команда "Народного фронта" присутствовала на них, мы прощались с (погибшей) из Белокуракино, погибла в стенах колледжа Старобельска. Похороны продлятся вплоть до среды 27 мая", - сказала Еременко.