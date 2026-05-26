Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на ЛНР, продлятся до среды

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике, проходят в разных районах региона, они продлятся до среды, сообщила РИА Новости руководитель регионального исполкома общественного движения "Народный фронт", который оказывает помощь семьям жертв украинского удара, Анна Еременко.
Ранее активисты "Народного фронта" объявили сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ по колледжу в Старобельске, также они занимаются организацией похорон погибших.
"В воскресенье 24 мая были первые похороны, команда "Народного фронта" присутствовала на них, мы прощались с (погибшей) из Белокуракино, погибла в стенах колледжа Старобельска. Похороны продлятся вплоть до среды 27 мая", - сказала Еременко.
Она уточнила, что администрация главы ЛНР совместно с "Народным фронтом" и муниципальными властями взяли на себя расходы по захоронению, чтобы оказать помощь семьям погибших подростков.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.