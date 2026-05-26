Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на ЛНР, продлятся до среды
16:30 26.05.2026 (обновлено: 17:18 26.05.2026)
Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на ЛНР, продлятся до среды

Похороны погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР студентов продлятся до среды

© РИА Новости / Евгений Биятов
Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике, проходят в разных районах региона и продлятся до среды, 27 мая.
  • Активисты «Народного фронта» объявили сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ по колледжу в Старобельске и занимаются организацией похорон погибших.
  • Администрация главы ЛНР совместно с «Народным фронтом» и муниципальными властями взяли на себя расходы по захоронению, чтобы оказать помощь семьям погибших подростков.
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Похороны студентов, погибших при атаке ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике, проходят в разных районах региона, они продлятся до среды, сообщила РИА Новости руководитель регионального исполкома общественного движения "Народный фронт", который оказывает помощь семьям жертв украинского удара, Анна Еременко.
Ранее активисты "Народного фронта" объявили сбор средств для пострадавших от атаки ВСУ по колледжу в Старобельске, также они занимаются организацией похорон погибших.
"В воскресенье 24 мая были первые похороны, команда "Народного фронта" присутствовала на них, мы прощались с (погибшей) из Белокуракино, погибла в стенах колледжа Старобельска. Похороны продлятся вплоть до среды 27 мая", - сказала Еременко.
Она уточнила, что администрация главы ЛНР совместно с "Народным фронтом" и муниципальными властями взяли на себя расходы по захоронению, чтобы оказать помощь семьям погибших подростков.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.
Луганская Народная РеспубликаСтаробельскЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
