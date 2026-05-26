Рейтинг@Mail.ru
"Грустно": Кузнецова оценила поражение Медведева на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:44 26.05.2026 (обновлено: 16:48 26.05.2026)
"Грустно": Кузнецова оценила поражение Медведева на "Ролан Гаррос"

Кузнецова назвала грустным поражение Медведева на "Ролан Гаррос"

© Фото : Пресс-служба US OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Пресс-служба US Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Кузнецова назвала грустным поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции.
  • Даниил Медведев проиграл австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 и не смог преодолеть барьер первого круга на «Ролан Гаррос» второй сезон подряд и седьмой раз в карьере.
  • Кузнецова отметила, что Медведев практически на равных боролся с Синнером в Риме, но с «Ролан Гаррос» у него пока не складываются взаимоотношения.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова назвала грустным поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции после достойной игры в финале "Мастерса" в Риме.
Во вторник в первом круге Открытого чемпионата Франции россиянин проиграл австралийцу Адаму Уолтону (97-е место в мировом рейтинге) со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Медведев не смог преодолеть барьер первого круга на "Ролан Гаррос" второй сезон подряд и седьмой раз в карьере. Ранее россиянин проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме со счетом 2:6, 7:5, 4:6.
"Грустно. Даня снова проиграл в первом круге "Ролан Гаррос", хотя в Риме практически на равных боролся с Синнером. И все-таки с "Ролан Гаррос" взаимоотношения пока не складываются. Так бывает, увы. Семь поражений в первых кругах в Париже за последние 10 лет. Теперь больше времени на отдых и подготовку к Уимблдону", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она выиграла два турнира Большого шлема - US Open (2004) и "Ролан Гаррос" (2009).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел с "Ролан Гаррос"
Вчера, 15:34
 
ТеннисСпортРимФранцияПарижРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала