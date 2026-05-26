"Грустно": Кузнецова оценила поражение Медведева на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Кузнецова назвала грустным поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции.
- Даниил Медведев проиграл австралийцу Адаму Уолтону со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 и не смог преодолеть барьер первого круга на «Ролан Гаррос» второй сезон подряд и седьмой раз в карьере.
- Кузнецова отметила, что Медведев практически на равных боролся с Синнером в Риме, но с «Ролан Гаррос» у него пока не складываются взаимоотношения.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова назвала грустным поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции после достойной игры в финале "Мастерса" в Риме.
Во вторник в первом круге Открытого чемпионата Франции россиянин проиграл австралийцу Адаму Уолтону (97-е место в мировом рейтинге) со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6. Медведев не смог преодолеть барьер первого круга на "Ролан Гаррос" второй сезон подряд и седьмой раз в карьере. Ранее россиянин проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме со счетом 2:6, 7:5, 4:6.
"Грустно. Даня снова проиграл в первом круге "Ролан Гаррос", хотя в Риме практически на равных боролся с Синнером. И все-таки с "Ролан Гаррос" взаимоотношения пока не складываются. Так бывает, увы. Семь поражений в первых кругах в Париже за последние 10 лет. Теперь больше времени на отдых и подготовку к Уимблдону", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
В активе Кузнецовой 18 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она выиграла два турнира Большого шлема - US Open (2004) и "Ролан Гаррос" (2009).