Глава РАН рассказал о цунами во время землетрясения на Камчатке

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Высота цунами достигала 16 метров во время землетрясения в Камчатском крае летом 2025 года, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.
"По отделению наук о Земле представлены результаты анализа последствий Камчатского землетрясения 29 июля прошлого года … Проведено обследование последствий цунами. Высота заплеска цунами достигала 5-10 метров, максимально 10-16 метров на южной Камчатке и на острове Парамушир", - сказал Красников на общем собрании членов академии.
Полученные данные использованы для уточнения оценки опасности цунами на побережье Камчатки и Курил, подчеркнул президент РАН.
В июле 2025 года в Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало волну цунами высотой до четырех метров, магнитуда землетрясения составила 8,7.