Ничушкин рискует пропустить четвертый матч против "Вегаса"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападающие "Колорадо Эвеланш" россиянин Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон рискуют пропустить четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс", сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкину 31 год, в текущем плей-офф он провел 12 матчей и набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи). Россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2022 года.