Ничушкин рискует пропустить четвертый матч против "Вегаса" - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
11:28 26.05.2026 (обновлено: 11:40 26.05.2026)
Ничушкин рискует пропустить четвертый матч против "Вегаса"

Ничушкин и Маккиннон могут пропустить четвертый матч против "Вегаса"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападающие "Колорадо Эвеланш" россиянин Валерий Ничушкин и Натан Маккиннон рискуют пропустить четвертый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегас Голден Найтс", сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Колорадо" в ночь на понедельник по московскому времени уступил "Вегасу" со счетом 3:5, ведя в три шайбы после первого периода. Маккиннон получил повреждение во втором периоде в результате попадания шайбы в колено при попытке заблокировать бросок, но смог продолжить игру. Ничушкин не вернулся на лед в третьем периоде.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
25 мая 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вегас
5 : 3
Колорадо
20:19 • Марк Стоун
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
24:05 • Вильям Карллсон
(Митчелл Марнер)
32:46 • Киган Колесар
(Дилан Коглан, Кедан Корчак)
48:21 • Томаш Гертл
(Марк Стоун, Кедан Корчак)
59:01 • Бретт Хауден
(Вильям Карллсон, Ши Теодор)
03:21 • Габриэль Ландескуг
(Девон Тоус, Натан Маккиннон)
07:03 • Назем Кадри
(Мартин Некаш, Джош Мэнсон)
13:15 • Джек Дрери
(Паркер Келли, Девон Тоус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"У меня никакой новой информации. Они проходят лечение, находятся под присмотром врачей. Может быть, к завтрашнему утру станет понятно, может быть, к началу самой игры. Мы продумаем все возможные сценарии", - заявил тренер "Эвеланш" Джаред Беднар.
"Колорадо" уступает в серии до четырех побед со счетом 0-3. Четвертая игра пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 27 мая по московскому времени.
Ничушкину 31 год, в текущем плей-офф он провел 12 матчей и набрал 4 очка (2 гола + 2 передачи). Россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2022 года.
