Малкин останется в Америке: он подписал новый контракт. Следующий Овечкин?

Евгений Малкин продолжит карьеру в НХЛ. Прославленный российский нападающий подписал новый контракт с "Питтсбургом".

"Лучший день в моей жизни!"

Боссы "Питтсбург Пингвинз" не стали дожидаться окончания сезона Национальной хоккейной лиги и открытия рынка свободных агентов и дали ответ на один из главных вопросов в преддверии нового розыгрыша НХЛ. Сегодня "пингвины" официально объявили о подписании нового контракта с Евгением Малкиным. Соглашение рассчитано один год. Как отмечает пресс-служба "Питтсбурга", зарплата российского нападающего составит 5,5 миллиона долларов. Кэпхит Джино по условиям предыдущего договора составлял 6,1 млн долларов.

При этом в новом контракте Малкина прописаны особые условия. По данным известного инсайдера НХЛ Криса Джонстона, в договоре Евгения предусмотрен пункт о полном запрете на обмены, а также включены бонусы. 500 тысяч долларов россиянин заработает за сыгранные матчи (по 250 тысяч долларов за 42 и 63 сыгранных матча), еще 1 миллион долларов он получит в случае попадания "Питтсбурга" в плей-офф, а еще 500 тысяч долларов поступят на счет Джино за каждый выигранный раунд в розыгрыше Кубка Стэнли-2027.

И для Малкина, и для "Пингвинз" эта сделка стала поистине особенной. В честь этого события клуб подготовил для россиянина трогательный ролик с записью одного из его последних интервью, в котором он признается в любви к клубу и городу, а также выражает искреннее желание продолжить карьеру в стане "Пенс". Сам Малкин в другом видеоролике, на котором был запечатлен момент подписания им нового контракта с "пингвинами", в свойственном себе стиле пошутил об отсутствии "лишнего" нуля в сумме зарплаты и эмоционально заявил: "Это лучший день в моей жизни! Лучший город. Лучшие фанаты. Я остаюсь еще на один год. Бинго!"

Слухи о "Вашингтоне" остались слухами

Вопрос о карьерном будущем Малкина на протяжении всего сезона был не меньшей сагой, чем аналогичная ситуация с его соотечественником и близким другом Александром Овечкиным. Этот момент обсуждался много, долго и громко, но ясности в нем было недостаточно. Еще в прошлое межсезонье президент "Питтсбурга" по хоккейным операциям Кайл Дубас предпочел отложить предметное обсуждение возможности дальнейшего совместного пути клуба и Малкина на максимально поздний срок: сперва на время олимпийской паузы, а затем и вовсе до лета. Джино же в диалоге с журналистами повторял одно и то же: "Я хочу остаться в "Питтсбурге".

Причем Малкин изначально полностью исключал возможность смены клубной прописки. Российский форвард чуть ли не ставил ультиматум: либо новый контракт с "пингвинами", либо завершение карьеры. Возможность продолжения карьеры в России, где он был воспитан родным магнитогорским "Металлургом", Евгений не рассматривал, что в принципе было объяснимо — нынешней "Магнитке" нападающий такого типа и возраста не так сильно необходим.

Свою незаменимость для "Питтсбурга" Малкин подтверждал на протяжении всего регулярного сезона. В 56 матчах он набрал 61 балл (19 голов и 42 передачи) и по средней результативности (1,09 очка за игру) разделил лидерство с капитаном команды и ее лучшим бомбардиром Сидни Кросби (74 очка в 68 матчах). Очевидно, статистика российского форварда была бы выше, если бы не травма, из-за которой он пропустил почти весь декабрь, а также пятиматчевая дисквалификация, которую он схлопотал в марте. Однако руководство "Пингвинз" то и дело откладывало диалог о новом контракте.

После вылета "Пенс" из плей-офф, где они уступили своим заклятым врагам "Филадельфии Флайерз" в шести матчах серии первого раунда (2-4), Малкин заявил, что совершенно точно продолжит карьеру в НХЛ, но на этот раз допустил возможность ухода из "Питтсбурга" — россиянин был готов рассмотреть предложения от других клубов лиги. В СМИ назывались разные варианты. Например, среди потенциальных новых работодателей Малкина числились "Флорида Пантерз", "Миннесота Уайлд" и даже "Вашингтон Кэпиталз". Но этим слухам не дано было случиться. Свой 21-й в карьере сезон в НХЛ Малкин проведет в цветах любимого "Питтсбурга". Впрочем, это стало очевидно после последних заявлений Дубаса на пресс-конференции по итогам сезона:

« "У него был хороший сезон. Нет такого, чтобы он перекрыл кому-то из молодых игроков дорогу в команду. Беря все это во внимание, мы были бы рады, чтобы он остался в "Питтсбурге". Он особенный игрок. Многие из вас видели его в деле еще задолго до моего прихода в клуб. Для меня показательно, что он прекрасно начал сезон. Да, у него была травма в декабре, но после возвращения он остался на том же уровне. К сожалению, у него случилась еще и дисквалификация, но это не то, на что надо обращать внимание. Даже после нее он вернулся с новым витком своей энергии. Как будто каждый раз, как он возвращается после паузы, он играет с еще большим рвением и лучшим хоккеем. Он один из величайших игроков в истории. Он заставляет всех нас гордиться его игрой".

На очереди Овечкин?

Свое слово сказал Евгений Малкин, теперь все ожидают судьбоносного заявления от Александра Овечкина. 1 июля российский нападающий выйдет на рынок свободных агентов — его контракт с "Вашингтоном" подойдет к концу. Станет ли это соглашение в итоге последним, не знает никто. Даже сам Овечкин.

Если Малкин по ходу всего сезона был предельно точен в своих желаниях и намерениях относительно карьерного будущего, то его близкий друг до сих пор сохраняет интригу. "Посмотрим", — любимый ответ Овечкина едва ли не на каждый вопрос, и разговоры о будущем исключением не являются. Александр Михайлович не раз отмечал, что ему необходима пауза и время, чтобы все обдумать и взвесить. Этим летом он оценит свое физическое состояние, свое здоровье, а также обсудить все нюансы со своей семьей. Только после этого Овечкин, которому в сентябре исполнится 41 год, примет решение.

Каким оно может быть?

Остаться в "Вашингтоне" как минимум еще на один сезон;

Найти другие варианты в НХЛ;

Продолжить карьеру в России и снова сыграть за родное московское "Динамо";

Завершить карьеру.

Второй вариант из вышеперечисленных с вероятностью 99,9% исключен, а возможность увидеть Овечкина в бело-голубом динамовском свитере будто бы не рассматривается самим московским клубом, где с приходом нового главного тренера планируется большая перестройка с переходом на омоложение состава. Потому из действительно реальных выглядят первый и четвертый варианты.

В руководстве "Кэпиталз" не раз отмечали готовность дать Овечкину время на размышление, а вместе с этим подтверждали возможность клуба уместить потенциальный новый контракт российского нападающего в платежной ведомости. Сам Александр Михайлович в ходе большого общения с журналистами по итогам сезона, который стал для "Вашингтона" неудачным и ознаменовался невыходом клуба в плей-офф, сделал заявление с намеком на продолжение карьеры в столице США:

« "Я практически уверен, что игра против "Коламбус Блю Джекетс" в конце регулярного чемпионата не стала для меня последней в НХЛ. Как я раньше говорил, мне нужно принять решение".

Если он все же решит остаться на один год в "Кэпиталз", то новый сезон НХЛ станет невероятно историческим. Овечкин и Малкин вместе попрощаются с сильнейшей лигой мира в один год — не это ли лучший сценарий для истории?