Сборная США вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная США обыграла Австрию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счетом 4:1.
- Американская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира, заняв четвертое место в группе.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная США обыграла австрийцев в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии.
Встреча группы А прошла в Цюрихе и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу действующих чемпионов мира, у которых шайбы забросили Коннор Клифтон (6-я минута), Райан Уфко (7), Пол Коттер (22) и Мэттью Ткачук (32). В составе проигравших шайбу забросил Симеон Швингер (37).
26 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
05:34 • Коннор Клифтон
(Уилл Борген, Алекс Стивз)
06:19 • Ryan Ufko
21:07 • Пол Коттер
31:52 • Мэттью Ткачук
(Мэтт Коронато, Ryan Leonard)
36:10 • Simeon Schwinger
(Давид Майер, Леон Валлнер)
Сборная США вышла в четвертьфинал чемпионата мира, заняв с 11 очками по итогам группового этапа четвертое место. Австрийцы (9 баллов) расположились на шестом месте и завершила участие на турнире.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Латвия вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
Вчера, 15:43