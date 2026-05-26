Швеция обыграла Словакию и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Швеции одержала победу над командой Словакии в матче последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, и вышла в плей-офф турнира.
Встреча группы B прошла во Фрибуре и завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу шведской сборной. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Антон Фронделль (17-я минута), Якоб Сильверберг (23), Ивар Стенберг (31) и Оливер Экман-Ларссон (59). У команды Словакии голы на свой счет записали Мартин Хромяк (5) и Марек Гривик (37).
Сборная Швеции, набрав 12 очков, заняла четвертую строчку и гарантировала себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. Словаки с 11 баллами опустились с четвертого на пятое место и не попали в плей-офф турнира.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
