Рейтинг@Mail.ru
Камоцци отметил, что "Спартак" будет бороться за золото в следующем году - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 26.05.2026 (обновлено: 17:20 26.05.2026)
Камоцци отметил, что "Спартак" будет бороться за золото в следующем году

Камоцци: при Карседо "Спартак" должен бороться за золото в следующем сезоне

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футболисты "Спартака". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франко Камоцци заявил, что «Спартак» должен бороться за чемпионство в следующем сезоне.
  • Хуан Карседо возглавил команду в январе, и под его руководством «красно-белые» заняли четвертое место в чемпионате и победили в Кубке России.
  • Камоцци ожидает точечной настройки команды, а не полной перестройки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший советник владельца "Спартака" Франко Камоцци заявил РИА Новости, что при Хуане Карседо "красно-белые" должны бороться за чемпионство в следующем сезоне, поскольку у команды уже есть созданный фундамент и импульс от победы в Кубке России.
Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
"Я не ожидаю полной перестройки. У Карседо уже есть очень способная группа игроков. Скорее стоит ожидать точечной настройки - привлечения конкретных профилей, которые соответствуют его тактическому видению, теперь, когда у него будет полноценное межсезонье для работы с ними. Что касается золота? Абсолютно. С учетом созданного фундамента и импульса от победы в Кубке борьба за титул должна быть стандартным ожиданием для клуба такого масштаба, как "Спартак", в следующем году", - сказал Камоцци.
Футбол. Суперфинал Кубка России. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"Краснодар" выглядел лучше в финале Кубка России, считает Ловчев
25 мая, 11:10
 
СпортРоссияМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Уолтон
    Д. Медведев
    61616
    26164
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Д. Боусас-Манейро
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    А. Бублик
    Я. Штруфф
    5745
    7667
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Л. Буссон
    66
    22
  • Теннис
    Завершен
    А. Корнеева
    Э. Коччаретто
    66
    33
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Австрия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Словакия
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Канада
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Финляндия
    4
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала