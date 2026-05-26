Камоцци отметил, что "Спартак" будет бороться за золото в следующем году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший советник владельца "Спартака" Франко Камоцци заявил РИА Новости, что при Хуане Карседо "красно-белые" должны бороться за чемпионство в следующем сезоне, поскольку у команды уже есть созданный фундамент и импульс от победы в Кубке России.

Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в финале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

"Я не ожидаю полной перестройки. У Карседо уже есть очень способная группа игроков. Скорее стоит ожидать точечной настройки - привлечения конкретных профилей, которые соответствуют его тактическому видению, теперь, когда у него будет полноценное межсезонье для работы с ними. Что касается золота? Абсолютно. С учетом созданного фундамента и импульса от победы в Кубке борьба за титул должна быть стандартным ожиданием для клуба такого масштаба, как "Спартак", в следующем году", - сказал Камоцци.