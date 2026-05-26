Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике во время ЧМ - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
01:25 26.05.2026
Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике во время ЧМ

Сборная Ирана по футболу будет базироваться в мексиканской Тихуане во время ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике во время чемпионата мира.
  • Тренировочная база сборной Ирана будет в спортивном центре Ксолоитцкуинтли в Тихуане.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сборная Ирана по футболу будет базироваться в Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее Иран требовал гарантировать безопасность футболистам в связи с пока еще не урегулированным военным конфликтом между Тегераном и Вашингтоном. ФИФА 30 апреля заявила, что сборная Ирана будет участвовать в соревнованиях и проведет свои матчи в США. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 13 мая перед отбытием футболистов и штаба сборной на чемпионат мира призвал спортсменов биться за имя страны на турнире в США. При этом Тадж заявлял, что сборная пока не получила визы. В понедельник президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала согласие на то, чтобы команда Ирана базировалась на территории страны.
Тренировочная база сборной Ирана будет в спортивном центре Ксолоитцкуинтли в Тихуане.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (15 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле - против команды Египта (26 июня).
Также в релизе сообщается, что сборная ДР Конго будет базироваться в американском Хьюстоне, где у команды запланирован матч против команды Португалии 17 июня. Также конголезцам предстоит сыграть в группе К с командами Колумбии (23 июня) и Узбекистана (27 июня) в мексиканском Сапопане и американской Атланте соответственно.
Ранее власти США потребовали от представителей сборной ДР Конго соблюдать 21-дневный карантин на фоне вспышки в стране лихорадки Эбола. В ответ на это Конголезская федерация футбола (FECOFA) объявила, что примет участие в чемпионате мира, несмотря на распространение вируса, и оповестила ФИФА о принятии всех мер, чтобы не подвергать игроков рискам, связанным с эпидемией.
