Премьер Испании предупредил о риске новых злодеяний из-за ИИ

МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что искусственный интеллект может привести к "новым злодеяниям", если его не поставить на службу общему благу.
В понедельник папа Римский Лев XIV выпустил свою первую энциклику Magnifica Humanitas, посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта.
Глава испанского правительства назвал энциклику Папы "защитой мира, человеческого достоинства и многосторонности".