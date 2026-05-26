Премьер Испании предупредил о риске новых злодеяний из-за ИИ - РИА Новости, 26.05.2026
21:44 26.05.2026
Премьер Испании предупредил о риске новых злодеяний из-за ИИ

Санчес: ИИ приведет к новым злодеяниям, если его не поставить на службу благу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Испании заявил, что искусственный интеллект может привести к новым злодеяниям, если его не поставить на службу общему благу.
  • ИИ не нейтрален, добавил Педро Санчес.
МАДРИД, 26 мая - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что искусственный интеллект может привести к "новым злодеяниям", если его не поставить на службу общему благу.
В понедельник папа Римский Лев XIV выпустил свою первую энциклику Magnifica Humanitas, посвященную защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта.
"Энциклика Льва XIV Magnifica Humanitas обращена ко всем нам. ИИ не нейтрален, а цифровая власть может привести нас к новым злодеяниям, если не будет направлена на общее благо", - написал Санчес в социальной сети X.

Глава испанского правительства назвал энциклику Папы "защитой мира, человеческого достоинства и многосторонности".
