Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

В ГД призвали парламенты стран мира осудить преступные действия Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы призывают коллег в парламентах стран мира осудить действия киевской хунты.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске преступлением против человечества.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек, пострадали 44.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы призывают здравомыслящих коллег в парламентах стран мира решительно осудить преступные действия киевской хунты, следует из проекта обращения.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ранее сообщил, что в Госдуму во вторник был внесен проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с терактом киевского режима в Старобельске

"Депутаты Государственной Думы призывают всех своих здравомыслящих коллег в парламентах стран мира и международных парламентских организациях, не желающих оставаться безмолвными свидетелями подобных проявлений бесчеловечности киевского режима, решительно осудить преступные действия киевской хунты", - говорится в документе

Депутаты также призвали коллег из других стран потребовать прекратить снабжение нелегитимного режима Владимира Зеленского.

"Депутаты Государственной Думы также призывают потребовать безотлагательно прекратить предоставление военного, материального и финансового снабжения нелегитимного режима Зеленского, превращающего учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора", - сказано в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее дал поручение о подготовке соответствующего обращения. Он также назвал атаку ВСУ на колледж в Старобельске преступлением против человечества, которое не имеет срока давности. По словам Володина, ответственность за атаку несут Владимир Зеленский и "его подручные", а удары по мирному населению могут привести к тому, что Россия будет использовать оружие, которое не оставит "следа ни от кого".