Гауфф пробилась во второй круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Тейлор Таунсенд в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Таунсенд идет 75-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Roland Garros WTA
26 мая 2026 • начало в 16:25
Завершен
Во втором раунде "Ролан Гаррос" Гауфф встретится с египтянкой Маяр Шериф.
Результаты других матчей игрового дня:
- Энн Ли (США, 30-й номер посева) - Чжан Шуай (Китай) - 6:4, 6:2;
- Мария Саккари (Греция) - Линда Носкова (Чехия, 12) - 7:5, 7:6 (7:3);
- Наоми Осака (Япония, 16) - Лаура Зигемунд (Германия) - 6:3, 7:6 (7:3).
