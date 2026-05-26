Гауфф пробилась во второй круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Тейлор Таунсенд в первом раунде Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу четвертой ракетки мира, которая посеяна на турнире под соответствующим номером. Таунсенд идет 75-й в мировом рейтинге. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.