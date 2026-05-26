ФСБ и Таджикистан обезвредили ячейку террористов, рассказал Бортников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ и Таджикистан обезвредили ячейку террористов в начале 2026 года.
- Бортников предупредил о создании законспирированных террористических сетей на территории стран СНГ.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. ФСБ с коллегами из Таджикистана в начале 2026 года обезвредили ячейку террористов, планировавшую резонансные теракты, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
Он предупредил, что на территории стран СНГ создаются законспирированные террористические сети, формируются каналы их ресурсного обеспечения, готовятся акции террора.
16 октября 2025, 09:45