ФСБ и Таджикистан обезвредили ячейку террористов, рассказал Бортников

09:17 26.05.2026 (обновлено: 09:21 26.05.2026)
ФСБ и Таджикистан обезвредили ячейку, готовившую теракты

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ и Таджикистан обезвредили ячейку террористов в начале 2026 года.
  • Бортников предупредил о создании законспирированных террористических сетей на территории стран СНГ.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. ФСБ с коллегами из Таджикистана в начале 2026 года обезвредили ячейку террористов, планировавшую резонансные теракты, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В начале этого года ФСБ России совместно с таджикистанскими коллегами выявлена и обезврежена терячейка, планировавшая резонансные теракты", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
Он предупредил, что на территории стран СНГ создаются законспирированные террористические сети, формируются каналы их ресурсного обеспечения, готовятся акции террора.
РоссияТаджикистанАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГ
 
 
