Европу могут ждать проблемы в области безопасности, заявила фон дер Ляйен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу могут ждать те же проблемы в области безопасности, что и балтийские страны, из-за вторжений беспилотников.
- Она также сообщила, что ЕС будет устранять недочеты в своей системе безопасности, начиная с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Европу могут в будущем ждать те же проблемы в области безопасности, что испытывают сейчас балтийские страны, в том числе из-за вторжений в воздушное пространство беспилотников, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее в Латвии объявлялась воздушная тревога в связи с появлением неизвестных дронов. В школах в это время шли экзамены, их пришлось прервать, дети были эвакуированы. В Латвии также несколько раз падали украинские дроны, Седьмого мая они повредили нефтебазу в городе Резекне.
Фон дер Ляйен добавила, что ЕС будет "систематически" устранять недочеты в своей системе безопасности, "начиная с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации".
Служба внешней разведки (СВР) России 19 мая сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета. МИД Латвии в связи с этим вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста.