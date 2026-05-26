Европу могут ждать проблемы в области безопасности, заявила фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Европу могут в будущем ждать те же проблемы в области безопасности, что испытывают сейчас балтийские страны, в том числе из-за вторжений в воздушное пространство беспилотников, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.