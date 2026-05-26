Рейтинг@Mail.ru
В Италии осудили молчание, воцарившееся в Европе после трагедии в ЛНР - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 26.05.2026
В Италии осудили молчание, воцарившееся в Европе после трагедии в ЛНР

Депутат Валле: после трагедии в ЛНР в Европе воцарилось оглушительное молчание

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал у общежития Старобельского колледжа
Стихийный мемориал у общежития Старобельского колледжа - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал у общежития Старобельского колледжа
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Европе воцарилось оглушительное молчание, заявил евродепутат Данило Делла Валле.
  • Он отметил отсутствие возмущения убийством детей и публичных дебатов.
  • Парламентарий считает, что продолжение поддержки Украины лишь способствует эскалации конфликта.
РИМ, 26 мая – РИА Новости. После удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где погиб 21 человек, в Европе воцарилось оглушительное молчание, нет никакого возмущения убийством детей, заявил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения пяти звезд" Данило Делла Валле.
"Над этой трагедией повисло оглушительное молчание. Никакого коллективного возмущения. Никаких больших публикаций в основных СМИ. Никаких публичных дебатов, соизмеримых с серьезностью произошедшего", - написал он в соцсети Х.
По его словам, на фоне затянувшегося конфликта премьер Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Владимира Зеленского новыми соглашениями о военном сотрудничестве. Делла Валле заявил, что подобные методы лишь углубляют эскалацию, тогда как сохранение военных расходов, в свою очередь, ведет к урезанию социального обеспечения.
"Мы продолжаем четко заявлять: у погибших детей нет флага. И те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата", - сказал оппозиционный евродепутат.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лантратова рассказала о реакции журналистов, приехавших в Старобельск
Вчера, 19:41
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЕвропаСтаробельскДжорджа МелониВладимир ЗеленскийЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала