Краткий пересказ от РИА ИИ
- После удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Европе воцарилось оглушительное молчание, заявил евродепутат Данило Делла Валле.
- Он отметил отсутствие возмущения убийством детей и публичных дебатов.
- Парламентарий считает, что продолжение поддержки Украины лишь способствует эскалации конфликта.
РИМ, 26 мая – РИА Новости. После удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где погиб 21 человек, в Европе воцарилось оглушительное молчание, нет никакого возмущения убийством детей, заявил евродепутат от итальянского оппозиционного "Движения пяти звезд" Данило Делла Валле.
"Над этой трагедией повисло оглушительное молчание. Никакого коллективного возмущения. Никаких больших публикаций в основных СМИ. Никаких публичных дебатов, соизмеримых с серьезностью произошедшего", - написал он в соцсети Х.
По его словам, на фоне затянувшегося конфликта премьер Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Владимира Зеленского новыми соглашениями о военном сотрудничестве. Делла Валле заявил, что подобные методы лишь углубляют эскалацию, тогда как сохранение военных расходов, в свою очередь, ведет к урезанию социального обеспечения.
"Мы продолжаем четко заявлять: у погибших детей нет флага. И те, кто подпитывает эту эскалацию, тянут Европу к точке невозврата", - сказал оппозиционный евродепутат.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.