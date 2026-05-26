Страны Прибалтики получат допвыплаты от ЕС после инцидентов с дронами

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония получат 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен добавила, что ЕК уже подписала план по финансированию SAFE с Литвой и готова подписать его с Эстонией и Латвией "в любое время".