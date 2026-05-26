16:28 26.05.2026
Страны Прибалтики получат допвыплаты от ЕС после инцидентов с дронами

Фон дер Ляйен: Литва, Латвия и Эстония получат дополнительные 12 миллиарда евро

© AP Photo / Virginia Mayo — Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Литва, Латвия и Эстония получат 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE.
  • План по финансированию SAFE уже подписан с Литвой, и Еврокомиссия готова подписать его с Эстонией и Латвией.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Литва, Латвия и Эстония получат 12 миллиардов евро в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Прибалтийские страны получат дополнительные 12 миллиардов евро через механизм SAFE", - сказала глава ЕК на пресс-конференции с президентами трех стран в Вильнюсе.
Фон дер Ляйен добавила, что ЕК уже подписала план по финансированию SAFE с Литвой и готова подписать его с Эстонией и Латвией "в любое время".
