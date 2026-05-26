Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на рекомендацию МИД РФ для иностранцев покинуть Киев как можно скорее, заявила во вторник представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.