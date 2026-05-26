Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на рекомендацию МИД РФ для иностранцев покинуть Киев как можно скорее, заявила во вторник представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
