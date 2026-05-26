ЕС перенаправил 1,5 миллиарда евро для Прибалтики на военные цели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС перенаправил 1,5 миллиарда евро на военные цели вместо развития.
- Средства направлены в страны Прибалтики на повышение обороноспособности, наблюдение на границе и экономическую безопасность.
БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. ЕС перенаправил 1,5 миллиарда евро, предназначенные для стран Прибалтики, на военные цели вместо развития, заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы впервые открыли фонды сплочения для расходов, связанных с обороной, и таким образом перенаправили 1,5 миллиарда евро в страны Прибалтики на повышение обороноспособности, наблюдение на границе и экономическую безопасность", - сказала глава ЕК на пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе.