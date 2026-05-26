Минюст России объявил о внесении в реестр иностранных агентов Михаила Эпштейна*. Антироссийская пропаганда поспешила использовать этот факт как повод для очередных спекуляций насчет того, что у нас якобы преследуют выдающихся писателей и ученых. Так кто же такой Михаил Эпштейн* и почему он признан иноагентом?

На первый взгляд, Эпштейн* выглядит как типичный бывший советский диссидент, а ныне представитель западной академической элиты: десятки книг и статей, работа в известных университетах и исследовательских центрах США и Европы. Однако западная русистика никогда не была в строгом смысле академической дисциплиной. Псевдонаучная деятельность Эпштейна — яркий пример того, как на Западе используют гуманитарные науки для продвижения русофобских идей и формирования политкорректной картины мира.

Главная, если не единственная цель американских и британских научных центров, где подвизался Эпштейн*, — обеспечивать интеллектуальное сопровождение западной политики против России и готовить пропагандистов особого назначения.

Эпштейн*, провозгласивший себя борцом с "авторитарными мифами", на поверку сам является хитроумным мифотворцем. Если говорить прямее, то он не кто иной, как камлающий шаман, придумщик русофобского новояза. Его перу принадлежит масса экспрессивных образов и псевдонаучных терминов: "рашизм", "мирозлобие", "хроноцид", "тотальгия", "убийство бытия", "русский антимир" и тому подобное. Это не что иное, как идейный и словесный боезапас, тщательно заточенный против России. Эпштейн* — интеллектуальный киллер, отрабатывающий политический заказ на нашу страну. Он убежден и активно убеждает других: русские должны быть признаны несостоятельными в культурном и политическом смысле. А в итоге — перестать существовать как государствообразующий народ. Ничего не напоминает? Ведь это ровно те же цели, которые в середине XX века преследовал Гитлер, а в XXI веке реализует блок НАТО. Дезинтеграция России, захват нашего жизненного пространства и природных ресурсов. Только такие, как Эпштейн*, ведут войну не с помощью армий и политических сговоров, а вооружившись химерическими мыслеобразами и религиозно-философскими концептами.

Он не только отрицает позитивный вклад России в мировую культуру, но и призывает к отмене, запрету русской культуры и русского языка как якобы "языка войны". Оцените цитату: "Язык Пушкина превратился в язык Путина. Я русский забыл бы только за то, что на нем разговаривает Путин". По Эпштейну*, СВО — законное основание для проклятия России, всей русской истории и литературы: "Как из того "добра и света", в котором нас воспитывала "самая гуманная в мире" литература, могло произойти преступление по имени Россия — величайшая катастрофа и угроза существованию человечества?"

Эпштейн* — один из авторов резонансного сборника "На переломном этапе истории: критический взгляд на российско-украинскую войну", выпущенного в 2025 году британским издательством Bloomsbury, специализирующимся на русофобской литературе. Книга выражает позицию наиболее радикальных антироссийских кругов в западном истеблишменте; ее главная цель — убедить читателя, что Россия как историческая и цивилизационная форма достигла точки невозврата и обречена на исчезновение. А значит, с ее интересами можно не считаться вовсе. Эпштейн* написал пролог ко всему сборнику с красноречивым названием "Двери ада". Его раздел вошел в число трех текстов из этой книги, отобранных для включения в обязательную программу для студентов, изучающих Russian Studies в университетах США и Европы. Впрочем, на русофобских трудах Эпштейна* воспитывается уже не первое поколение будущих западных политиков, дипломатов, ученых, журналистов.

Это печально, но совершенно не удивительно. Зато удивительно и глубоко возмутительно другое: Эпштейн* превращен в "живого классика" в самой России. Той самой России, которую он ненавидит и против которой многие десятилетия ведет борьбу на уничтожение. Русофобские книги Эпштейна* выпускаются и регулярно переиздаются ведущими российскими издательствами, широко рекламируются и продаются на основных маркетплейсах. Эпштейн* — лауреат отечественных литературных премий. По случаю юбилеев Эпштейна* издаются фолианты в его честь. Согласно Российскому индексу научного цитирования, он входит в топ-группу наиболее влиятельных в России авторов-гуманитариев (свыше шести тысяч цитирований!). Эпштейн* — член международной редколлегии журнала "Философские науки", которую возглавляет директор Института философии РАН академик Гусейнов — и остается в ее составе, несмотря на признание иноагентом.

Несомненно, всему этому должен быть положен конец. Признание иноагентом — слишком мягкая, явно недостаточная мера. Эпштейн*, несомненно, заслуживает статус экстремиста и террориста. В его активе — призывы к изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности России, позитивная оценка событий, связанных со вторжением ВСУ в Курскую область, и распространение фейков о российской армии. А также — фальсификация истории России, которую он клеймит как "несостоявшуюся цивилизацию" и колониальную, захватническую страну, он производит уравнивание гитлеровского и советского режима как "тоталитаризма" ("шизофашистское" государство). Разнузданная русофобия, заявления о дикости и варварстве, "тесноте" и "скученности" повседневной жизни русских людей, венец которой в "лагерном искусстве, <…> трамбующем тела на нарах и в могилах".

Новость о включении Эпштейна* в реестр Минюста вызвала каламбуры по поводу его однофамильца Джеффри. Пожалуй, параллель между ними действительно есть. Но если один из них — сутенер и растлитель плоти, то другой — растлитель ума, производитель порнографии духа, осквернитель слова. По научной специализации Михаил Эпштейн* — филолог, но он притязает на звание философа. Однако таких людей, которые стали идейной обслугой коллективного Запада в его войне против России — торговцами интеллектом, правильнее было бы назвать лжефилософами. Большинство из них до сих пор не получили официального признания как иностранные агенты, хотя фактически являются таковыми. Символично, что признание иноагентом Михаила Эпштейна* состоялось в канун Дня Победы. Очевидно: сегодня, чтобы победить, нам необходимо как минимум четко знать своих главных врагов, в первую очередь — идейных.